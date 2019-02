© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Non solo Marek Hamsik, anche Gary Medel può finire in Cina nei prossimi giorni. Come riporta La Cuarta, infatti, l'ex centrocampista dell'Inter avrebbe ricevuto una proposta molto importante dal Beijing Guoan. Per convincere anche il Besiktas, club proprietario del cartellino del giocatore cileno, sono pronti invece quasi dieci milioni di euro.