Norwich, scivola dalle scale e si infortuna: Hernandez out 3 mesi

Situazione fantozziana in casa Norwich: Onel Hernandez, esterno dei canarini si è infortunato al ginocchio scivolando dalle scale a casa. Lo stop, conferma il tecnico Daniel Farke, sarà di tre mesi, aggiungendo che con ogni probabilità sarà necessario ricorrere all'intervento chirurgico: "Suona come una cosa un po' divertente, ma il risultato è piuttosto terribile per noi. §Perché è scivolato a casa sua dalle scale ed è caduto sul ginocchio e c'è chiaramente un problema al menisco" sono le parole di Farke in conferenza stampa. 26 anni, Hernandez era entrato nella storia della Premier League per essere il primo cubano ad aver giocato una partita del campionato inglese.