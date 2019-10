Nottingham Forest, un ex Cagliari nuovo dt: Modesto entra nella dirigenza

Attraverso i propri canali ufficiali, il Nottingham Forest ha annunciato la nomina di François Modesto come nuovo direttore tecnico del club. L'ex difensore del Cagliari ha ricoperto il ruolo di Chief Scout dell'Olympiacos nelle ultime stagioni. Contemporaneamente, gli inglesi hanno nominato Jose Anigo responsabile del mercato internazionale.

📝 Modesto appointed Technical Director#NFFC are delighted to announce the appointment of Francois Modesto as the club’s Technical Director. https://t.co/Z0bLXakYJv

