O. Marsiglia, Villas-Boas sponsorizza Strootman: "Si merita Euro2020"

© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

Dopo alcune stagioni in chiaroscuro, Kevin Strootman è tornato ai livelli apprezzati nella prima parte della sua avventura alla Roma. Oggi a Marsiglia, l'olandese ha trovato un estimatore in più: il suo tecnico André Villas-Boas: "Ho analizzato con il mio staff l'ultima partita giocata da Strootman - ha spiegato il tecnico lusitano nella conferenza stampa prima del match contro il Brest in Ligue 1 -, assolutamente perfetta in ottica di equilibrio e posizionamento. Ha davvero disputato una grande partita. Fisicamente sta molto bene, infatti, è sempre tra i convocati della sua Nazionale. La speranza è che possa andare all'Europeo. Al Marsiglia sta facendo grandi cose e spero possa continuare così"