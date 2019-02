© foto di Federico Gaetano

Joel Obi ha lasciato Verona per volare in Turchia. Addio al Chievo per firmare con l'Alanyaspor, col giocatore che ha ammesso. "Arrivo in una delle squadre più importanti in Turchia, con grande storia, ambizioni e mentalità. Sono carico", ha detto l'ex clivense nelle parole riportate da Today in Nigeria. Obi ieri non era neanche in panchina in occasione dell'1-1 contro il Galatasaray: l'esordio è atteso per la prossima in casa del Goztepe.