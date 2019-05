© foto di Alberto Fornasari

L'Olympique Marsiglia pensa già al possibile sostituto di Rudi Garcia. Come riporta Sky infatti, il club francese starebbe pensando a Gabriel Heinze, ex difensore argentino che in carriera ha vestito anche la maglia della Roma. Heinze è alla guida del Velez Sarsfield, i primi contatti sarebbero già stati avviati.