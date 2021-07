ufficiale l'Atlanta esonera Gabriel Heinze. L'ex centrale della Roma lascia dopo un anno

Con un comunicato ufficiale, l'Atlanta United ha reso noto l'esonero di Gabriel Heinze, che non è più l'allenatore del club americano. Arrivato in MLS nel 2020 dopo due anni e mezzo alla guida del Velez, Heinze paga un campionato nettamente sotto le aspettative, in cui ha fin qui raccolto solo due vittorie, con ben sette sconfitte e quattro pareggi.