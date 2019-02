© foto di Imago/Image Sport

Negli ultimi giorni a Marsiglia è rimbalzata la voce circa un possibile ritorno di Franck Ribery all'OM a partire dalla prossima estate. L'esterno francese ha il contratto in scadenza e non rinnoverà col Bayern Monaco, inoltre vuole continuare a giocare e dunque tutto sembrerebbe combaciare. Non le cifre sull'ingaggio però. Secondo L'Equipe, infatti, l'affare non si farà poiché il laterale del Bayern ha uno stipendio troppo alte per le casse della società. Soltanto un piazzamento in Champions League potrebbe cambiare le cose, ma ad oggi è poco probabile che la squadra di Rudi Garcia ci riesca vista la situazione di classifica.