© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Adil Rami tentanto dalla MLS. Come riporta France Football, i Los Angeles Galaxy avrebbero infatti presentato un'offerta importante all'ex difensore del Milan, oggi all'Olympique Marsiglia. Il nazionale francese si trova in biancazzurro da due stagioni e potrebbe quindi decidere di cambiare subito aria per vivere una nuova avventura professionale, oltre a strappare l'ultimo contratto importante della sua carriera.