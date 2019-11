Paris Saint-Germain, bloccato il rinnovo di Neymar: priorità a Mbappé

© foto di Panoramic/Insidefoto/Image Sport

Il Paris Saint-Germain blocca il rinnovo di Neymar. Come riporta L'Equipe, in questo momento sarebbero paralizzate le trattative tra i parigini e l'attaccante brasiliano per il rinnovo del contratto in scadenza fino al 2020. La priorità del club, d'altronde, è blindare Kylian Mbappé e solamente dopo si potrà pensare anche al futuro di Neymar, grande obiettivo di mercato del Barcellona.