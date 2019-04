Il tecnico del Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel, commenta un'altra sconfitta che costringe la squadra a rimandare i festeggiamenti per la vittoria in Ligue 1: "Abbiamo giocato molto male. Ci è andata bene che non abbiamo perso 4-1. Sconfitta meritata, non c'è stata prestazione nei 90 minuti. Si può perdere ma in questo modo non posso difendere i miei giocatori".