Paris Saint-Germain, su Ben Yedder anche United e Barcellona

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Wissam Ben Yedder (28) è l'uomo mercato del Siviglia e l'attaccante francese piace molto al Paris Saint-Germain. Come riportato da France Football, il club andaluso spera in un contatto con i parigini, disposti a pagare la clausola rescissoria del giocatore fissata a 40 milioni di euro. Sull'attaccante francese, autore di 18 gol in 35 presenze in questa stagione, ci sono anche Manchester United e Barcellona, ma l'obiettivo principale del club blaugrana rimane Neymar.