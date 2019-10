Pique l'imprenditore: la scorsa estate vicino all'acquisto del Notts County

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Gerard Pique è stato ad un passo dall'acquisto del Notts County, la scorsa estate. Lo racconta quest'oggi The Athletic che spiega come la società di proprietà del difensore del Barcellona, la Kosmos Global Holding, si era riunita con il vecchio proprietario Alan Hardy. L'operazione alla fine non si è concretizzata, col Notts County che è passato nelle mani dei fratelli Reedtz. Uno dei motivi della fumata nera, per la fonte, sarebbe da ricercare nel contenzioso che lo stesso Pique ha col fisco spagnolo.