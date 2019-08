© foto di Imago/Image Sport

Mauricio Pochettino si mostra contrariato circa la chiusura del mercato inglese avvenuta con grande anticipo rispetto al resto d'Europa. Ricordiamo che l'8 agosto è stato l'ultimo giorno disponibile per acquistare giocatori, una situazione che ha creato molti disagi, come evidenzia il tecnico argentino: "Penso che in molti si siano resi conto che è stato un errore enorme. Spero che il prossimo anno la situazione si risolva. Abbiamo bisogno di fare un passo indietro e operare allo stesso modo di quanto fanno nel resto d'Europa, altrimenti diventa un problema soprattutto quando devi giocare le coppe europee. La Champions può creare dei problemi a una squadra come la nostra e non posso certo essere felice se nelle successive tre settimane dopo la chiusura del mercato gli altri club vengano a turbare la tua squadra".