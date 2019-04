Pogba e una decisione già presa: in estate lascerà il Manchester United

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

The decision. Che non equivale certo a quella epocale di LeBron James ma che è comunque fattore importante per il mercato che verrà. L'Equipe spiega che Paul Pogba ha già preso la sua decisione per il futuro e l'ha già comunicata ai compagni del Manchester United: vuole lasciare i Red Devils in estate. Il club inglese, già conscio di questo, avrebbe deciso di non ostacolare la volontà del Polpo in caso di maxi offerta del Real Madrid.