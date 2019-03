© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nelle scorse ore è riemerso l'interesse del Real Madrid per Paul Pogba, con Zidane che lo avrebbe inserito in cima alla propria lista della spesa per il prossimo anno. Il centrocampista francese ha risposto ad una domanda sul tema in conferenza stampa dal ritiro dei transalpini: "Ho sempre detto che il Real Madrid è un club da sogno, uno dei più grandi del mondo. Ha Zidane come allenatore, è un sogno per qualunque bambino o qualunque calciatore. Io sono felice a Manchester, sto giocando e abbiamo un nuovo allenatore. Per ora sono a Manchester, non possiamo sapere cosa ci riserverà il futuro. Al momento però io sono felice allo United".