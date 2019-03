Portogallo, Gil Vicente dalla 3a alla 1a divisione. Ribaltata sentenza 2006

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Colpo di scena in Portogallo: la Federcalcio chiede la reintegrazione del Gil Vicente nel campionato a partire dalla prossima stagione sportiva. La squadra attualmente milita in terza divisione, dove è al secondo posto in classifica. A prescindere da come finirà il torneo ci sarà il doppio salto in avanti. Questo a seguito dell'annullamento della pena nei confronti del club, che nella stagione sportiva 2005/06 venne retrocessa d'ufficio per aver schierato il centrocampista angolano Mateus, il cui tesseramento all'epoca dei fatti fu ritenuto irregolare. Sentenza poi ribaltata nel 2016 dal Tribunale Amministrativo di Lisbona che ribaltava quella della Giustizia Sportiva. Una situazione che si è trascinata negli anni, col braccio di ferro fra la Federazione e la Lega portoghese.