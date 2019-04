Premier, 35^ giornata: Reds di nuovo in vetta. Arsenal, ko inatteso

© foto di Imago/Image Sport

Il Liverpool batte il Cardiff in trasferta, controsorpassa il Manchester City e torna in vetta alla Premier League. 0-2 in risultato finale in Galles con le reti, una per tempo, che portano la firma di Wijnaldum e Milner. Nell’altra sfida del pomeriggio, inatteso ko dell’Arsenal in casa col Crystal Palace: 2-3 il risultato finale all’Emirates (17’ Benteke, 47’ Ozil, 61’ Zaha, 69’ McArthur, 77’ Aubameyang).

I risultati della 35esima giornata di Premier League:

Man City-Tottenham 1-0

Wolves-Brighton 0-0

West Ham-Leicester 2-2

Huddersfield-Watford 1-2

Bournemouth-Fulham 0-1

Newcastle-Southampton 3-1

Everton-Man United 4-0

Arsenal-Crystal Palace 2-3

Cardiff-Liverpool 0-2

La classifica della Premier dopo 35 giornate:

Liverpool 88

Man City 86 *

Tottenham 67 *

Arsenal 66 *

Chelsea 66 *

Man United 64 *

Everton 49

Watford 49 *

Leicester 48

Wolves 48 *

West Ham 43

Crystal Palace 42

Newcastle 41

Bournemouth 41

Burnley 39 *

Southampton 36 *

Brighton 34 *

Cardiff 31

Fulham 23

Huddersfield 14

* una gara in meno