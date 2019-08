Premier, il VAR ferma ancora il Man City: è 2-2 contro il Tottenham

© foto di Imago/Image Sport

Come nei quarti di finale di Champions League, anche in campionato il VAR ferma il Manchester City contro il Tottenham. La squadra di Guardiola infatti ha dovuto accontentarsi di un 2-2 contro i vice-campioni d'Europa dopo che il VAR al 93' ha annullato il gol di Gabriel Jesus per un fallo di mano molto discusso. I Citizens sono passati in vantaggio al 20' con Sterling ma tre minuti dopo Lamela ha trovato il pari. Al 35' Aguero ha riportato avanti il City ma nella ripresa il Tottenham ha ritrovato il pareggio con la rete di Lucas Moura. Nel finale, come detto, Gabriel Jesus ha fatto esultare l'Etihad Stadium ma il VAR ha cancellato tutto e City e Spurs si sono accontentati di un pari e sono saliti a 4 punti in classifica, andando a -2 dal Liverpool.

PREMIER LEAGUE - 2° TURNO

Sabato

Arsenal-Burnley 2-1

Aston Villa-Bournemouth 1-2

Brighton-West Ham 1-1

Everton-Watford 1-0

Norwich-Newcastle 3-1

Southampton-Liverpool 1-2

Manchester City-Tottenham 2-2

Domenica

15.00 Sheffield Utd-Crystal Palace

17.30 Chelsea-Leicester

Lunedì

21.00 Wolves-Manchester United