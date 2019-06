Premier League, prima giornata: Manchester United-Chelsea il big match

© foto di Federico De Luca

Giorno di calendari in Inghilterra per la Premier League 2019/20. Di seguito la prima giornata. Si parte con i campioni d'Europa del Liverpool che affrontano ad Anfield il neopromosso Norwich venerdì 9 agosto. Il giorno seguente toccherà ai campioni in carica del Manchester City sul campo del West Ham mentre il big match del primo turno è a Old Trafford l'11 agosto: Manchester United-Chelsea.

9 agosto

Liverpool-Norwich

10 agosto

West Ham-Manchester City

Bournemouth-Sheffield United

Burnley-Southampton

Crystal Palace-Everton

Leicester-Wolverhampton

Watford-Brighton

Tottenham-Aston Villa

11 agosto

Newcastle-Arsenal

Manchester United-Chelsea