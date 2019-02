© foto di Federico De Luca

Attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, la Premier League ha ufficializzato le date del prossimo campionato. La nuova stagione inizierà sabato 10 agosto, per questo motivo la campagna trasferimenti in Inghilterra chiuderà giovedì 8 agosto alle 17.00 (ora inglese, le 18.00 in Italia).