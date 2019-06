Nasser Al-Khelaifi, proprietario del Paris Saint-Germain, ha voluto far sapere che ben presto le cose cambieranno, all'interno della società parigina. L'emiro qatariota ha infatti avvisato la sua squadra, nel corso di un'intervista a France Football: "I giocatori devono cominciare ad assumersi le loro responsabilità, non sono qui per divertirsi ma per lavorare di più. Non ho più intenzione di accettare comportamenti da primadonna o da star. E se qualcuno non è d'accordo, può tranquillamente andarsene", dice il ricco imprenditore asiatico, riferendosi probabilmente a Neymar.

Sull'ingaggio di Leonardo come nuovo ds, prelevato dal Milan, ha poi aggiunto: "Mi sono reso conto che qualcosa dovesse essere cambiato. Ho molta fiducia in lui, e avrà ampi poteri nel suo ruolo".