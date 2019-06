PSG, Al-Khelaifi: "Basta primedonne. Acquisti con mentalità esemplare"

Nasser Al-Khelaifi nel nuovo numero di France Football. Il presidente del Paris Saint-Germain ha parlato in esclusiva al magazine, annunciando non volere: "Più stelle, nel senso negativo della parola". In poche parole, meno primedonne, più campioni al servizio del PSG. Su Leonardo: "Verificherà che le individualità non danneggino il gruppo" e promette: "Grandi acquisti con una mentalità esemplare".