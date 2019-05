PSG, Alves: "Nessun rinnovo, per ora". Poi non esclude la MLS

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dani Alves (36) è in scadenza con il Paris Saint-Germain e non ha escluso di salutare la Francia per una nuova esperienza. L'ex Barcellona e Juventus, attraverso una intervista concessa a ESPN, ha ammesso: "Non ho firmato alcun rinnovo col PSG, loro sanno che voglio aiutare il club a cambiare la sua storia ma non so se è la stessa cosa che vuole la Società. Posso dare ancora molto, altrimenti vedremo".

Possibile la Major League Soccer nel suo futuro. "La maggior parte delle cose fatte negli Stati Uniti sono attraenti, non posso mentire. L'organizzazione e le strutture che hanno sono attrattive per tutti. Io ho sempre avuto un occhio di riguardo per gli States, senza dubbio", le sue parole.