PSG, Dani Alves non vuole rinnovare: aspetta offerta vantaggiosa

Il PSG ha già cominciato a muoversi sul mercato in vista della prossima stagione. Le operazioni in entrata riguarderanno soprattutto centrocampo e difesa, ma il club è concentrato anche sui rinnovi. Uno dei casi più spinosi è quello di Dani Alves: l'ex terzino di Juventus e Barcellona ha il contratto in scadenza a giugno e non ha ancora accettato le offerte dei parigini, perché vuole avere libertà di scelta.