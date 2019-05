© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Paris Saint-Germain è alla ricerca di un nuovo portiere che possa sostituire Gianluigi Buffon. Il nome nuovo, secondo i rumors inglesi, è quello di David De Gea. L'estremo difensore del Manchester United è in scadenza di contratto nel giugno 2020: i Red Devils stanno lavorando sul rinnovo dello spagnolo, che tuttavia finora non ha accettato nessuna delle offerte presentate.

Il nodo ingaggio - De Gea vuole un ingaggio da top player non lontano dai 20 milioni di euro a stagione, cifra che la società parigina sarebbe disposto a garantirgli. Possibile un addio in estate per evitare che lo United perda De Gea tra un anno a parametro zero.