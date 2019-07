Neymar è arrivato a Parigi. L'attaccante brasiliano ha raggiunto il centro d'allenamento del PSG e oggi si incontrerà con Leonardo per spiegare la sua assenza ingiustificata e anche le sue ultime dichiarazioni, passate non di certo inosservate. Il brasiliano era atteso una settimana fa e il club lo multerà. E valuterà la sua cessione, cosa non facile considerati i 222 milioni spesi dai francesi nell'estate 2017, battendo ogni record di spesa.

Neymar est au Camp des loges pour la reprise de l’entraînement avec le PSG ! #Neymar #PSG @lequipe pic.twitter.com/B38IThK32Q — Anne-Sophie Bernadi (@AnneSoBernadi) 15 luglio 2019