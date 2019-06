I giovani del Paris Saint-Germain continuano ad avere molto mercato in Germania: dopo il trasferimento di Moussa Diaby al Bayer Leverkusen e quello in dirittura d'arrivo di Christopher Nkunku al Lipsia, anche Tanguy Coulibaly potrebbe lasciare la capitale francese. Sull'ala sinistra, classe 2001, ci sarebbe l'interesse dello Stoccarda, club retrocesso in seconda serie. Lo riporta la Bild.