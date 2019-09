PSG, Herrera: "Verratti tra i migliori centrocampisti al mondo. Che onore"

© foto di Alterphotos/Image Sport

Assieme a Thomas Tuchel, anche Ander Herrera, da quest'estate un nuovo centrocampista del PSG, ha parlato in conferenza stampa: "Sono felice, per me i giocatori del Paris Saint-Germain sono fantastici. Vedo un club strutturato, in cui è tutto chiaro e ciascuno conosce le proprie responsabilità. Ogni giorno abbiamo contatti con il ds Leonardo: dal mio punto di vista è anche meglio di quanto mi aspettavo. Sono felice di giocare nella stessa squadra di Neymar, è tra i cinque migiori giocatori al mondo. Come lui ci sono altri giocatori incredibili come Mbappe o Verratti, tra i migliori centrocampisti del mondo. Se vogliamo fare una grande stagione, non c'è spazio per egoismi. Non in uno sport di squadra, che richiede di far parte di un collettivo. Ognuno di noi centrocampisti ha certe caratteristiche, chi giocherà dipenderà dall'avversario".

In merito alle possibili contestazioni nei confronti di Neymar, aggiunge: "Rispetto i tifosi, sono loro che pagano e noi siamo qui per loro. Non sono nessuno per dirgli come comportarsi, l'unica cosa che mi sento di affermare è che un piacere giocare con Neymar, e mi auguro che viva la miglior stagione della sua carriera. Il calcio è dei tifosi, e spero di riuscire a renderli orgogliosi".

Infine, un paio di battute anche sull'ultimo arrivato in porta, Keylor Navas: "Ha avuto una carriera lunga, nella quale ha vinto quasi tutto. Tutti sanno che è un grande portiere, e di lui mi ha colpito la volontà di migliorarsi. Non è stato facile per lui al Real Madrid, ma per me è un buon esempio cui ispirarmi".