© foto di Panoramic/Insidefoto/Image Sport

Il Paris Saint-Germain è a caccia di rinforzi per il centrocampo, possibilmente a basso costo. L'obiettivo principale del club parigino è Ander Herrera, giocatore del Manchester United con il contratto in scadenza a giugno. Il Sun ha rivelato i dettagli dell'offerta: stipendio da 233.000 euro a settimana (circa 12 milioni annui), contro i 186.000 proposti dai Red Devils per prolungare. Lo spagnolo, qualora dovesse firmare con il PSG (contratto quinquennale), diventerebbe il sesto giocatore più pagato, dietro Neymar, Mbappé, Cavani, Thiago Silva e Di Maria.