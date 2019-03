© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La UEFA ha annunciato oggi di aver incaricato la Commissione di Controllo, Etica e Disciplina di aprire un'inchiesta sui commenti del giocatore del Paris Saint-Germain, Neymar, riportati sui social network dopo il ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra PSG e Manchester United, giocato il 6 marzo 2019 in Francia. La frase incriminata era la seguente: "Mettono 4 persone che non capiscono di calcio a controllare le immagini al VAR. Non esiste il rigore! Come fa a colpire di mano se è girato di spalle? Vada a farsi fottere!".