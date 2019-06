© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Leonardo de Araujo è tornato a casa. Il brasiliano è il nuovo direttore sportivo del Paris Saint-Germain e ha dichiarato al sito ufficiale del club: "Sono davvero felice di tornare a Parigi ancora una volta. Questo club è stato importante nella mia carriera calcistica e nella mia vita. Ho vissuto dei momenti davvero emozionanti sia come giocatore alla fine degli anni '90 che, più recentemente, come direttore sportivo, insieme al nostro presidente Nasser Al-Khelaïfi, quando sono tornato nel 2011. Oggi, sono di nuovo a Parigi, pieno di energie, per lavorare con questo club che rispetto profondamente".