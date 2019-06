© foto di Panoramic/Insidefoto/Image Sport

E' ormai ufficiale il ritorno di Leonardo al Paris Saint-Germain. Secondo quanto riporta Telefoot infatti il dirigente brasiliano ha già parlato con il tecnico Thomas Tuchel e soprattutto con Neymar che non ha avuto una grande stagione e recentemente ha subito un altro infortunio che non gli ha permesso di giocare la Copa America. Tuttavia Leonardo confida in un ritorno al top del connazionale, il cui futuro però è ancora molto incerto.