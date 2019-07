© foto di Panoramic/Insidefoto/Image Sport

Dopo l'1-1 arrivato in amichevole contro il Norimberga, ha parlato il direttore sportivo del Paris Saint-Germain Leonardo che sul futuro di Neymar ha detto: "Non c'è niente di diverso, niente di niente. Non ci sono offerte concrete per Neymar. Ha un contratto con noi ed è il nostro giocatore. Ripeto, non c'è alcuna offerta concreta. È sempre la stessa situazione da dieci giorni".