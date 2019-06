PSG, Mbappé infuriato con Tuchel per aver perso la Scarpa d'Oro

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il padre di Kylian Mbappé è pronto a muovere guerra al PSG per portare via l'attaccante da Parigi. Lo riporta El Larguero, secondo cui il talento francese sarebbe in rotta con Tuchel, che gli avrebbe fatto perdere la Scarpa d'Oro (vinta da Messi in volata) e 1,5 milioni per la sua decisione di far tirare i rigori a Neymar e Cavani. Inoltre, il rapporto con l'asso brasiliano non sarebbe propriamente idilliaco.