PSG, Meunier chiede scusa: "Hazard un grande, non volevo fargli male"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervistato da La Derniere Heure, il laterale del Paris Saint-Germain Thomas Meunier è tornato a scusarsi per il fallo con cui ha fatto infortunare il suo connazionale Hazard nella sfida di Champions contro il Real Madrid: "Sono davvero triste. Ho provato a chiamare Eden dopo la partita, ma lui non mi ha potuto rispondere. Ho parlato con tre suoi compagni di squadra, che mi hanno detto che stava parecchio male. Incrocio le dita affinché non si sia fatto nulla di grave. Non volevo certo far infortunare Hazard. Si tratta di un gran giocatore, il Real Madrid d'altronde non ti compra certo per caso".