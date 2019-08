© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tormentone Neymar è pronto a vivere un'altra puntata. Stando a quanto riferito da Le Parisien, sul giocatore ci sono Barcellona e Real Madrid, com'è noto da tempo. Dovesse scegliere lui, però, la decisione sarebbe già presa: tornare in Catalogna. L'entourage del calciatore ha fatto sapere ai dirigenti blaugrana che il Barça è la prima scelta, per questo a breve è previsto un nuovo tentativo per anticipare il Real Madrid.