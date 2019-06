PSG, operazione svecchiamento: dopo Buffon, saluterà anche Dani Alves

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo l'addio di Gianluigi Buffon, anche Dani Alves potrebbe lasciare il Paris Saint-Germain. Le trattative per il rinnovo del brasiliano in scadenza il 30 giugno non decollano. Il giocatore inoltre ha parlato dal Brasile, chiedendo una squadra che lotti per determinati traguardi. 36 anni, al PSG dal 2017, Dani Alves nell'ultima stagione ha raccolto 32 presenze in tutte le competizioni, segnando 3 reti e servendo 8 assist.