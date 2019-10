PSG, Paredes: "Ho tanta fiducia in me, voglio dire la mia in questo club"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la vittoria contro il Nizza, Leandro Paredes è intervenuto in zona mista e ha così commentato il 4-1 conquistato: "Non so se questa è stata la mia miglior partita da quando sono al PSG, questo me lo dirà il mio entourage quando rivedremo il match. Ho tanta fiducia in me, voglio dire la mia in questo club e mantenere un livello alto nelle prestazione. Il mister mi concede dello spazio, ne sono felice, sta a me sfruttarlo".