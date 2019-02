© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il PSG mette una bella ipoteca sulla conquista dei quarti di finale vincendo per 2-0 all'Old Trafford contro il Manchester United. A siglare le reti della vittoria ci hanno pensato Kimpembe e Mbappè dando ai francesi la possibilità di giocare la gara di ritorno con un discreto margine di sicurezza. Thomas Tuchel, nonostante la vittoria, non vuole abbassare la guardia in vista del ritorno: "Penso che abbiamo fatto una buona partita molto buona, siamo rimasti concentrati e molto aggressivi. Abbiamo controllato il gioco sempre di più grazie al possesso della palla anche se nel primo periodo abbiamo perso un sacco di palloncini facili. Il secondo, però, è stato eccellente. Congratulazioni alla mia squadra, ma siamo solo a metà lavoro. Abbiamo vinto, ma dobbiamo ancora giocare la seconda manche al Parc des Princes" sono state le sue parole in conferenza stampa.