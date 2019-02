© foto di Insidefoto/Image Sport

Dopo la vittoria conquistata contro il Nimes, il tecnico del PSG Thomas Tuchel ha detto: "In assenza di Cavani, Di Maria e Neymar, Kylian è qui per finalizzare le nostre azioni. Può essere un po' stanco, le decisioni non sono sempre le migliori davanti alla porta, ma è giovane e gioca molto, forse un po' troppo durante questa fase. Ma lo fa molto bene, è un giocatore eccezionale. Può ancora segnare molto di più, ma sono contento che sia qui".