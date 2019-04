© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Thomas Tuchel conferma che Kylian Mbappé non lascerà il Paris Saint-Germain in estate. Ecco le parole del tencico tedesco in conferenza stampa: "Il presidente mi dice sempre che non ci sono chances per altri club di prendere Kylian quest'estate. Sono sempre stato convinto che sarebbe rimasto con noi ed è importante per raggiungere i nostri obiettivi. Per vincere abbiamo bisogno di giocatori come Kylian: è un giocatore decisivo, può migliorare".