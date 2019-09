PSG, Tuchel: "Non è stato facile per Neymar, ma nemmeno per i tifosi"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Thomas Tuchel esulta al termine della sfida vinta in pieno recupero grazie al gol messo a segno da Neymar. Al termine del match l'allenatore è intervenuto ai microfoni de L'Equipe: "Non è stato facile, Neymar è un ragazzo molto sensibile. Ma non è stato semplice nemmeno per i tifosi durante la sessione di mercato. Non devo giudicare queste reazioni. Può giocare meglio, fare più dribbling e accelerazioni, ma ha bisogno di più partite per trovare il suo ritmo".

Spazio anche all'analisi del match e al successo ottenuto allo scadere: "Loro sono una squadra molto fisica, non è semplice trovare spazi. Se non hai la forma migliore può essere complicato. Non abbiamo espresso il nostro miglior gioco, ma tornare dopo la pausa non è semplice".