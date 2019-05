PSG, Tuchel si conferma: "Penso che sarò qui il prossimo anno"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Se sarò al Paris Saint-Germain all'inizio della prossima stagione? Penso di sì. Oggi, posso dire di sì". Parola di Thomas Tuchel, tecnico dei parigini, in conferenza stampa dopo il ko contro il Reims all'ultima di Ligue 1. Comunque già largamente campione di Francia, il tecnico ha parlato anche del suo futuro. "Nel calcio tutto cambia ogni giorno, mi chiedete spesso se sarò ancora qui e... Sì, dico di si. E se non sarà così, non sarà per colpa mia. Cosa servirà per migliorare? Ritrovare il nostro spirito, con rigore nelle decisioni e anche il mercato sarà essenziale".