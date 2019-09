© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Svizzera scende in campo contro l'Irlanda, match valido per le qualificazioni ad Euro 2020. Petkovic schiera il 3-4-2-1 con Sommer in porta e Akanji al centro della difesa. In campo anche Rodriguez e Freuler, i due giocheranno sulla parte mancina del campo. Ecco le formazioni:

Irlanda: Randolph; Coleman, Stevens, Duffy, Keogh, Whelan, McGoldrick, McClean, Robinson, Hendrick, Hourihane.

Svizzera (3-4-2-1): Sommer; Elvedi, Akanji, Schar; Mbabu, Zakaria, Xhaka, Rodriguez; Embolo, Freuler; Seferovic.