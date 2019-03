© foto di Imago/Image Sport

Dieci gol fatti in due partite, un segnale forte lanciato alle avversarie. L'Inghilterra di Gareth Southgate rifila cinque reti anche al Montenegro e vola in testa al Gruppo A, a punteggio pieno dopo due turni. I Tre Leoni erano passati in svantaggio nel primo tempo, ma hanno ribaltato tutto dopo la mezzora grazie a Keane e Barkley. Il centrocampista del Chelsea ha trovato anche la doppietta nella ripresa, poi Kane e Sterling hanno chiuso i giochi. La Repubblica Ceca riposa, così il secondo posto è momentaneamente della Bulgaria, anche se arriva solo un pari interno contro il Kosovo: alla rete di Bozhikov ha risposto Zeneli.

Kosovo-Bulgaria 1-1: 39' Bozhikov, 62' Zeneli (K)

Montenegro-Inghilterra 1-5: 17' Vesovic (M), 30' Keane, 39' e 59' Barkley, 71' Kane, 81' Sterling

CLASSIFICA

Inghilterra 6

Bulgaria 2

Kosovo 1 *

Montenegro 1

Repubblica Ceca 0 *

(* una partita in meno)