© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Facile successo per l'Ucraina in Lituania in una sfida valida per il Gruppo B di qualificazione a Euro 2020: 3-0 il finale con le reti di Zinchenko, Marols e Malinovskyi. In attesa di Serbia-Portogallo questa è la classifica:

Ucraina 13 (5 partite)

Lussemburgo 4 (4)

Serbia 4 (3)

Portogallo 2 (2)

Lituania 1 (4)