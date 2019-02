© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Alla vigilia della sfida contro il Girona, il tecnico del Real Madrid Santiago Solari ha parlato in conferenza stampa della lotta alla Liga: "Non dipende da noi stessi, quello che è nelle nostre mani è giocare alle 12, un programma inusuale e con l'incoraggiamento del pubblico dobbiamo fare una grande partita, davanti ai nostri tifosi speriamo che si alzino presto e vengano a sostenerci. Vinicius?"È un ragazzo giovane che ha fatto una prestazione molto impressionante in Champions, siamo tutti molto contenti di lui, i suoi compagni di squadra lo aiutano molto anche in allenamento, lui e il resto della squadra meritano i complimenti".