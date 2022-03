ufficiale Club America, esonerato l'ex Inter Solari. Nel 2018/19 ha guidato il Real Madrid

Santiago Solari non è più l'allenatore del Club America, società messicana. L'ex centrocampista dell'Inter, che prima di volare in Messico ha fatto tutta la trafila da allenatore al Real Madrid fino alla prima squadra, è stato esonerato a causa degli scarsi risultati in questo avvio di stagione: solo 6 i punti conquistati nelle prime 8 giornate.