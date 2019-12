L'allenatore dei Rangers, Steven Gerrard, ha commentato così il suo rinnovo col club scozzese fino al 2024: "Sono lieto di prolungare il mio soggiorno in questa fantastica squadra. Quando la dirigenza mi ha chiesto se fossi disposto ad allungare il mio contratto, è stato davvero facile prendere una decisione per me. Qui sono felice e sento che stiamo costruendo qualcosa di speciale. Vorrei ringraziare la società per il supporto che mi ha dato finora e, cosa ancora più importante, tutti i nostri tifosi per il sostegno straordinario fin da quando sono arrivato", sono le parole dell'ex Liverpool riportate dal sito ufficiale del club.